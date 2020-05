Zaniolo migliora: pronto già a luglio

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Zaniolo corre verso il recupero. La nota più lieta dei primi tre giorni di allenamenti individuali a Trigoria è stata rappresentata dal classe 1999, tornato a lavorare e a correre sul campo dopo il grave infortunio al ginocchio subito a gennaio nella sfida con la Juventus (i bianconeri lo monitorano sempre da vicino). Il numero 22 della Roma ha ripreso confidenza con il terreno di gioco a quasi quattro mesi di distanza dall’operazione al crociato e le risposte del ginocchio sono state più che positive. Il talento giallorosso è soddisfatto delle prime sensazioni dopo il ritorno a Trigoria, dove si è allenato sotto lo sguardo attento di Petrachi e Fonseca, felice per i recuperi di Diawara, Zappacosta e Pastore. Il tecnico portoghese sa che se il campionato dovesse riprendere nel secondo weekend di giugno non potrebbe contare su Zaniolo - è anche fuori dalla lista dell'Europa League - e sul calendario la data segnata è quella di inizio di luglio. L'obiettivo è quello di completare il recupero nei prossimi quaranta giorni, per tornare poi a svolgere le partitelle con il resto dei compagni. Oggi l’ex Inter potrà tirare il fiato dopo tre giorni intensi: Fonseca ha concesso ai suoi una giornata di riposo, con la ripresa dei lavori fissata per domani mattina.