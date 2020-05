La Roma punta a trattenere nella capitale Chris Smalling, ora in prestito dal Manchester United. Stando alle indiscrezioni del tabloid, in estate il club inglese vuole rivoluzionare la difesa e l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, è pronto a privarsi di Phil Jones, Chris Smalling e Marcos Rojo. Nel mirino del club, per rinforzare il reparto arretrato, c'è Joe Rodon dello Swansea, consigliato allo United da Ryan Giggs.

