Calciomercato Roma: Smalling offerto a Juventus ed Inter. I giallorossi vogliono trattenerlo, il Man United chiede 18 milioni

ESCLUSIVA LR24.IT - Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, su Chris Smalling ci sarebbero state nelle ultime ore azioni di disturbo da parte di alcuni intermediari, che avrebbero offerto il giocatore ad altri club italiani molto importanti: la Juventus e l'Inter. Al momento, però, la Roma sembra sempre intenzionata a voler trattenere il giocatore nella capitale.

Il Manchester United chiede una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni per il difensore inglese. Una soluzione per i giallorossi potrebbe essere quella di prendere Smalling in prestito con obbligo e pagamento dilazionato su più anni.

Paolo Rocchetti