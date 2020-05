Roma, Friedkin lontano. Mercato: Smalling in giallorosso fino al termine della stagione. Nel mirino Bustos, l'agente: "Per i giallorossi è una priorità"

Sembra allontanarsi, sempre di più, Dan Friedkin dalla Roma. "Non ho sempre garantito alla Roma quello che serve? Lo farò anche stavolta", ha fatto sapere l'attuale presidente giallorosso James Pallotta. La squadra, intanto, ha continuato ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Fonseca in vista della ripresa del campionato.

Capitolo mercato: c'è l'accordo tra la Roma e il Manchester United, come raccolto in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, per trattenere Smalling nella capitale fino al termine della stagione. Trovata anche l'intesa col Valencia per Florenzi. Tra gli obiettivi in attacco c'è Bustos del Talleres, con la conferma dell'agente: "Per la Roma è una priorità ma, poiché i tornei non sono finiti, devono ancora capire quali giocatori rimarranno e quali andranno via. Ad oggi non c’è nulla di concreto".

