Viavai sulle fasce a Trigoria: Pedro l’obiettivo, Teté il sogno

La Roma è pronta a cambiare, soprattutto sulle fasce. Attualmente degli esterni d'attacco presenti in rosa , l’unico davvero certo di restare è Carles Perez, arrivato a gennaio dal Barcellona. Nelle intenzioni, ovviamente, c’è anche quella di tenersi anche Zaniolo ma la certezza assoluta non c’è. In uscita dovrebbero esserci Perotti e Under, che potrebbe lasciare la Roma per piazzare una ricca plusvalenza. Stesso discorso vale per Kluivert.

In entrata invece l’obiettivo numero uno è sempre Pedro del Chelsea, il problema però è l’ingaggio, visto che al Chelsea guadagna 5 milioni più bonus. A Fonseca poi piacerebbe riavere anche uno dei ragazzi brasiliani che ha allenato allo Shakhtar Donetsk: si tratta di Teté, 20 anni, che può giocare su entrambi le fasce ma costa più di 15 milioni. Intanto Petrachi ieri ha incontrato il manager di Lovren e Bustos.

(Gasport)