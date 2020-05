LIVE - Coronavirus, Gravina: "In caso si sospensione definitiva useremmo un algoritmo per stilare la classifica". Germania: i calciatori del Bayern rinunciano a parte dello stipendio. Bolivia: prima vittima fra i calciatori

La Serie A attende di poter tornare in campo per i recuperi della 25a giornata, nel weekend del 20/21 giugno. Nel frattempo, però, il tema Coronavirus continua a tenere banco non solo in Italia. Di seguito tutti gli aggiornamenti:

LIVE

14.00 - Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare. Queste le sue parole:

E’ sollevato e più soddisfatto?

“Siamo sempre attenti, in una fase sempre meno complessa, ma è un momento delicato. E’ il momento della programmazione, pronti per ripartire ma vigili perchè i rischi sono molto alti”.

Quanto ha influito il movimento europeo?

“Sapevamo benissimo che all’interno dei top 5 campionati non potevamo essere estranei a questa ripartenza. Il titolo de L’Equipe è emblematico e sono contento di non doverlo leggere per quanto ci riguarda. Oggi portiamo a casa un risultato importante all’interno del nostro panorama internazionale. Ha influito la nostra determinazione, è stato molto utile essere coordinati con la UEFA”.

Una fotografia del nostro calcio dopo giovedì?

“Il calcio ne esce in maniera rafforzata, armoniosa. L’incontro con il Ministro è stato un momento di grande condivisione di un percorso. Eravamo più sollevati da un peso che portavamo dentro da tantissimo tempo. Un calcio che ha dimostrato grande coerenza dall’inizio, un calcio che ha preso consapevolezza anche dei suoi limiti. Abbiamo dialogato con Spadafora, abbiamo costantemente avuto confronti interni. Ci sono stati momenti di tensione, ma il calcio ne esce con grande forza, con grande possibilità di dare messaggi di speranza al nostro Paese. Sappiamo comunque che i rischi sono presenti e dietro l’angolo. Dipenderà molto dal nostro senso di responsabilità ed anche un pizzico di fortuna”

Che momento è stato?

"Complesso, difficile, ma per tutto il nostro Paese. Impegnativo anche, costernato da una serie di piccoli accenni a momenti di grande amarezza, soprattutto legato a quello che è la capacità di relazionarsi. Sono venuti fuori aspetti chiari ed evidenti, mostrando il vero volto dei personaggi che ti circondano. Ho capito tante cose. Questo periodo mi ha insegnato molto, ho seguito alcune indicazioni che sono arrivate anche da Papa Francesco. Ha messo a nudo quella che è la vulnerabilità del nostro essere umano, abbiamo capito quante fragilità abbiamo e questo mi ha reso molto più forte rispetto a prima".

È vero che sta pensando ad un nuovo format per accorciare la prossima stagione?

"Se il campionato è in grado di partire il 12 settembre, andando ad intensificare il periodo della sosta invernale, chiuderemo nei tempi giusti. Valutiamo però anche soluzioni alternative".

A chi faceva riferimento prima? Ci sono state mosse politiche?

"I nomi li tengo per me perchè è un rapporto mio e personale. Ma sono abbastanza evidenti i termini di confronto che ci sono stati in questo periodo. Voglio escludere qualsiasi tipo di riferimento a contrasti di natura politica, sarebbe gravissimo. Mi dispiacerebbe per il calcio italiano che è uno dei riferimenti per lo sport italiano. Ha una funzione importante, non solo economica, ma ha una multi dimensionalità che merita rispetto. Il mio agire è stato sempre ispirato da grande determinazione, ma anche da prudenza per la salute".

Piano B in caso di nuovo stop?

"Il nostro piano B è strutturale, molto chiaro, che prevede in caso di momentanea sospensione della stagione, della impossibilità di completare il campionato come è stata strutturata, fare ricorso a poayoff e playout. Un format più contenuto e leggero per far sì che ci sia risultato legato a merito sportivo. Nel caso in cui il campionato dovesse subire una sospensione definitiva, dovremo ricorrere ad un algoritmo che approveremo prima della partenza del campionato. Lo proporremo al consiglio federale dell’8 giugno. Sarà un algoritmo che terrà conto di diversi fattori comunque sempre legati ai risultati sul campo e ad elementi oggetivi della classifica di ciascuna squadra, in modo che si arrivi comunque alla definizione di questo campionato. Faremo ricorso a questo algoritmo che proietta la classifica di quel momento alla fine del campionato”.

(Sky Sport)

13.23 - In occasione del centenario del Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni Tommaso Giulini, presidente del club isolano. Gioco-forza il numero 1 dei rossoblù si è pronunciato in merito all'emergenza Coronavirus in relazione al calcio: "Sarà un campionato strano, pieno di situazioni irrisolte. Ma se noi ci comportiamo come famiglia e saremo in grado di concentraci su noi stessi potremo dare delle grandi soddisfazioni".

"C'è voglia di ripartire e competere - ha detto Giulini - Non ci aspettavamo di festeggiare così, in questa situazione. Vogliamo ripartire dagli stessi valori di cento anni fa quando in un circolo un gruppo di amici decise di regalare una squadra alla città. Noi vogliamo cercare di fare sempre meglio. Festeggiare il centenario così ci fa sentire anche un maggiore senso di responsabilità".

13.07 - Una parte dell'universo calciatori continua a mostrare sensibilità nei confronti delle problematiche economiche causate dal Coronavirus. Nello specifico si tratta dei calciatori del Bayern Monaco che, come dichiarato dal presidente del club Herbert Hainer in un'intervista al quotidiano tedesco, hanno deciso di rinunciare nuovamente ad una parte del proprio stipendio.

(Bild)

12.00 - Torna a parlare Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, stavolta tramite i canali ufficiali del club:

"Siamo soddisfatti delle decisioni assunte: come era negli auspici del presidente Pozzo, il pericolo degli infortuni viene diminuito da questi ulteriori 10 giorni a disposizione per la preparazione fisica. Dopo di che si giocherà ogni tre giorni e sarà una situazione particolare, noi però cerchiamo di prepararci al meglio per affrontare questa particolare sfida di disputare un terzo di campionato in poco più di un mese. Restano delle incognite: non è ancora chiaro come si cristallizzerebbe la classifica nel caso in cui una delle squadre finisse in isolamento e non ci fosse più tempo per terminare il campionato senza rinviare ulteriormente il prossimo. Questo è sicuramente un fattore che andrà stabilito nel più breve tempo possibile"

"In 10 mesi ci troveremo a disputare un campionato e un terzo, una cosa mai accaduta nella storia del calcio - ha aggiunto Marino -. Tuttavia, sul tavolo rimangono diverse problematiche come il mercato, anche e soprattutto perché attualmente in Serie A ci sono 92 calciatori in svincolo e bisogna vedere in che maniera le società vorranno gestire la situazione. Occorrerà anche vedere se le società e i calciatori accetteranno la proposta di prolungare i contratti di ulteriori due mesi".

"E' chiaro che anche l'AIC non dovrà esagerare riguardo le fasce orarie delle partite - conclude il dirigente -. Già in passato sono stati fatti sacrifici, senza contare poi le partite dei primi turni di Coppa Italia che vengono giocate nei pomeriggi di agosto, quindi non credo che siano questi i problemi reali".

(Udinese tv)

10.00 - Prima vittima di Coronavirus fra i calciatori. Non ce la fa il boliviano Deibert Frans Roman Guzmán, 25 anni, giocatore del club universitario di Beni. La squadra milita nella seconda divisione boliviana. Lo riporta la versione online del quotidiano spagnolo.

(marca.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE