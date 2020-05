Calciomercato Roma: per Smalling fumata bianca con lo United

ESCLUSIVA LR24.IT - Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, Roma e Manchester United avrebbero trovato un accordo per il prolungamento del prestito di Chris Smalling fino al termine della stagione, comprese le coppe europee che si svolgeranno in Agosto. I dirigenti dei club sono stati in contatto nelle ultime settimane proprio per cercare di raggiungere un accordo che accontentasse tutte le parti in gioco. Sopratutto il giocatore, che aveva voglia di continuare a giocare con la maglia della Roma, e il club capitolino che non poteva privarsi del suo centrale titolare. Come indicato dalla Fifa i club devono trattare privatamente, per ogni singolo prestito di calciatori. Il difensore britannico, rimarrà quindi nella capitale oltre il 30 giugno prossimo.

Paolo Rocchetti