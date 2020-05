I calciatori della Roma tornano sui campi del 'Fulvio Bernardini' per l'ultima sessione di allenamento settimanale agli ordini di Paulo Fonseca. Dzeko e compagni, dopo la pausa concessa per domani, varcheranno nuovamente i cancelli di Trigoria nella giornata di lunedì, per preparare la ripresa della Serie A. Di seguito gli scatti relativi alla seduta odierna: