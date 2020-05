Ora è gelo tra Pallotta e Friedkin

Nel braccio di ferro virtuale fra James Pallotta e Dan Friedkin - con la Roma sul piatto - tattiche e strategie hanno come fine quello di spuntare il miglior prezzo possibile, in entrata o in uscita. Il dialogo fra le parti non si è mai interrotto, tant’è vero che il magnate texano negli ultimi giorni ha messo sul piatto un’offerta da 575 milioni, più 20 di prestito. La risposta di Pallotta è stata no, visto che non vuole uscire dopo 9 anni dalla Roma in perdita. Soprattutto ora che il nuovo stadio pare più vicino è possibile che creda che il valore della società, nel medio termine, possa salire, e questo lo spinge all’attesa, magari pensando anche operazioni di factoring su incassi futuri.

(Gasport)