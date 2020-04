Smalling: "Sono tempi pazzi, abbiamo a che fare con l'ignoto". Calciomercato giallorossi interessati a Bonaventura. Monchi vorrebbe Under al Siviglia. Dzeko diventerà di nuovo padre

Mentre l'emergenza coronavirus prosegue, continuando a lasciare molti dubbi sul prosieguo del campionato di Serie A e delle competizioni dell UEFA, molte società, tra cui la Roma, iniziano a pensare alle prossime mosse da mettere a segno durante il mercato estivo. Il ds Petrachi sembra che abbia messo nel mirino per il mercato in entrata la mezzala del Milan Giacomo Bonaventura. Al giocatore scadrà il contratto questo giugno e quindi potrebbe arrivare nella capitale come parametro zero; per lui sarebbe pronto un triennale da due milioni di euro a stagione per strappare un sì. In uscita invece dalla Spagna si susseguono voci di un possibile interessamento del Siviglia di Monchi per Under. Una bella notizia in casa Dzeko; l'attaccanta infatti, come annunciato dalla moglie, diventerà padre per la terza volta.

