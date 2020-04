LIVE - Coronavirus: allenamento al parco per Mourinho e tre giocatori del Tottenham. Taglio del 70% degli stipendi al Siviglia. Acerbi: "Meglio stare a casa una settimana in più che ritrovarci nel tunnel per mesi"

Continua la lotta dell'Italia e del resto del mondo contro la diffusione del Covid-19. Prosegue senza sosta la discussione su possibili date per la ripresa del campionato, con le ipotesi di un ritorno in campo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno che ad oggi pare la più realistica.

Qui tutte le notizie della giornata, aggiornate costantemente dalla nostra redazione.

10.40 - "La cosa peggiore, per me, é questa situazione ibrida. L'incertezza procura malessere. Non sai quando passerà, quando si tornerà in campo. Come spinta per la gente, come segnale di fiducia, sarebbe importante riprendere il campionato: si può giocare anche ad agosto, a porte chiuse". Lo dice il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, auspicando una ripresa del campionato. "Non credo che uscirò da questa situazione diverso -aggiunge il 31enne lombardo a 'Repubblica'-. Perché ne ho passate di cose gravi, a partire dal tumore, e anche prima avevo toccato il fondo nella mia vita almeno un paio di volte. So che significa risalire. Quindi sarò incosciente, ma il virus non mi fa paura". Acerbi confessa la nostalgia per il calcio: "Il profumo dell'erba, il suono del pallone, le urla del mister. Quando potrò rivivere queste cose, che adesso mi mancano molto, sarà bellissimo perché significherà che stiamo tornando alla vita di sempre, a fare quello che amiamo, che siamo fuori dall'incubo Coronavirus. Però non dobbiamo avere fretta, bisogna rispettare le regole imposte dal governo: meglio stare a casa una settimana in più che sbrigarsi a far ripartire tutto e poi ritrovarci nel tunnel per altri mesi. Non vedo l'ora di tornare a giocare, come del resto i miei compagni e i tifosi. Vincere il campionato con la Lazio sarebbe fantastico, ma conta di più la salute, e io ne so qualcosa, credetemi: la priorità è uscire da questo periodo terribile".

9.50 - Anche il Siviglia ricorre all'Erte, il corrispettivo spagnolo della cassa integrazione. La societa' andalusa ha fatto sapere che i calciatori hanno accettato un taglio del 70% agli ingaggi durante la sosta forzata delle competizioni a causa dell'emergenza coronavirus. L'accordo, che sara' messo nero su bianco nei prossimi giorni, coinvolge la prima rosa maschile e femminile e le formazioni del settore giovanile. L'Erte sara' applicato anche a 106 dipendenti, esclusi quelli che possono continuare a lavorare in smart working, ma anche i membri del Cda si ridurranno gli stipendi per "contribuire alla sostenibilita' economica della societa'".

9.35 - Jimmy Greaves, leggenda del Tottenham e del calcio inglese, si trova ricoverato da ieri sera in ospedale anche se, stando alle prime informazioni, non manifesterebbe alcun sintomo collegabile al coronavirus. Oggi 80enne e in condizioni di salute precarie da quando, nel 2015, e' stato colpito da ictus, Greaves e' stato portato in un ospedale di Chelmsford, non lontano dalla sua casa nell'Essex. Protagonista nell'Inghilterra campione del mondo nel 1966 (44 gol in 57 gare in nazionale), Greaves e' ancora oggi il detentore del record di reti (357) nel massimo campionato inglese. Cresciuto nel Chelsea, vanta una breve esperienza in Italia dove nel 1961 ha vestito la maglia del Milan.

9.00 - Il Tottenham torna in campo...al parco. Sessione di allenamento nel verde pubblico per alcuni giocatori degli 'Spurs' (Sanchez, Sessegnon, Aurier e Ndombelé) insieme al tecnico Mourinho. A rivelarlo sono le immagini e i video pubblicati dai (pochi) presenti. Molte le polemiche, col Tottenham che ha precisato: "A tutti i nostri tesserati è stato ribadito di rispettare il distanziamento sociale quando fanno attività all'aperto. Continueremo a rinforzare questo messaggio".