Le grandi manovre: ripresa allenamenti verso l'ok dal 4 maggio, poi in campo dal 31?

Anche per il calcio lunedì quattro maggio potrebbe essere il giorno della riapertura, anche se con ogni probabilità, visti i numeri ancora drammatici, verranno confermati i divieti, compreso quello per lo stop degli allenamenti. La data che fa sperare per la ripresa degli allenamento, però, è il 4 maggio. In tal caso si potrebbe ripartire con il campionato il 24, il 31 maggio o il 7 giugno e servirebbero sei settimane e mezzo (13 turni) per completare la serie A. Si finirebbe fra l’inizio o la metà di luglio. Il riavvio della macchina sarà preceduto dallo screening illustrato sabato dalle linee guida dei medici sportivi. Una vera e propria «nuova idoneità», un secondo inizio della stagione per alzare al massimo il livello di tutela della salute. Ci saranno dei percorsi di monitoraggio divisi fra chi è stato positivo al virus o ha accusato sintomi che possono far pensare al Covid.

(gasport)