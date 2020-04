Calciomercato Roma, obiettivo Bonaventura: per lui pronto un triennale da due milioni a stagione

La Roma inizia a pensare ai possibili colpo da mettere a segno durante il mercato estivo. Secondo quanto riportato dal portale sportivo, il ds Petrachi starebbe cercando di portare nella capitale la mezzala del Milan Giacomo Bonaventura. Il giocatore, il cui contratto scadrà questo giugno, potendosi muovere a parametro zero potrebbe scegliere di vestire la maglia giallorossa per la prossima stagione. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione. Oltre la Roma, però, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse di altre squadre di Serie A, come Fiorentina e Torino.

(calciomercato.com)