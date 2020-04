Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Siviglia di Monchi su Under

I massimi campionati europei sono attualmente tutti fermi a causa dell'emergenza sanitaria per il coronavirus, ma le società stanno comunque cercando di muoversi in vista del mercato estivo. Secondo quanto riportato dal portale sportivo spagnolo, il Siviglia sarebbe interessato a portare in Spagna Cengiz Under. Il ds Monchi, che aveva scoperto il giocatore e lo aveva portato nella Capitale durante il suo periodo di lavoro alla Roma, aveva provato a prenderlo già durante il mercato invernale ma alla fine non era riuscito a portare a termine l'operazione, nella quale confida molto in vista dell'apertura del mercato dal primo di luglio.

(fichajes.net)

