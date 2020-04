Instagram: Dzeko diventerà ancora una volta papà, ad annunciarlo la moglie Amra (FOTO)

In questo periodo di emergenza e crisi a causa dell'emergenza per il coronavirus, arriva una bellissima notizia in casa Dzeko. Come annunciato dalla moglie del bomber della Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram, Amra aspetta una femmina, che dovrebbe nascere a settembre. Questo il suo messaggio: "La nostra famiglia si sta allargando! A settembre arriverà un’altra femminuccia però non vi preoccupate uomini della casa- anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più".