Coronavirus, riunione della Commissione medica FIGC. Gravina: “Il mondo del calcio si deve far trovare pronto”

Quest’oggi si è tenuta la riunione della Commissione medica federale, presieduta dal prof. Paolo Zeppilli, per l’analisi e la definizione di un protocollo di garanzia per il mondo del calcio in merito alla ripresa dell’attività sportiva. All’interno del comunicato pubblicato sul sito della FIGC sono arrivate anche le parole del presidente Gabriele Gravina:

“Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza il mondo del calcio si deve far trovare pronto. E’ questo lo scopo del lavoro svolto dalla nostra Commissione medica, e a tal proposito ringrazio tutti gli esperti che hanno aderito al nostro invito. Per il ruolo che il calcio ricopre nella società civile italiana, sono convinto che potremo dare un contributo importante a tutto il Paese”.

