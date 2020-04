Con ogni probabilità, al termine della stagione (da capire quando) Rick Karsdorp, dopo il prestito al Feyenoord, farà ritorno a Trigoria. Il club olandese infatti non eserciterà il diritto di riscatto e punterà invece su Nieuwkoop, che in questa stagione è stato mandato in prestito al Willem II. Tutto da decifrare il futuro di Karsdorp, per il quale probabilmente Petrachi dovrà trovare una nuova sistemazione: su di lui c'è l'interesse del Napoli.

(Algemeen Dagblad)

