Roma, ok il taglio degli stipendi. Totti: "Finché c'è Pallotta non credo che rimetterò piede a Trigoria". Florenzi: "Non so se tornerò alla Roma"

Tra pandemia e scenari per far ripartire la macchina del calcio, in casa Roma c'è l'intesa per il taglio degli stipendi dei giocatori, di Fonseca e del suo staff, che rinunciano a quattro mensilità da marzo a giugno.

Intanto, hanno parlato due ex capitani giallorossi, Francesco Totti ed Alessandro Florenzi. "Finché è così (inteso con Pallotta presidente, ndr) non penso che rimetterò piede a Trigoria", ha dichiarato l'ex 10 in diretta su Instagram con l'ex compagno Luca Toni. "Ho rifiutato offerte di Inter ed altre squadre italiane. Lasciare Trigoria è stata una botta. Non so se tornerò alla Roma", ha raccontato il classe '91 in prestito al Valencia. Infine, capitolo mercato: spunta Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - IL TAGLIO STIPENDI VALE 50 MILIONI

IL ROMANISTA - SERIE A, NIENTE CALCIO IN ESTATE: ECCO PERCHE' SI RIPARTIRA' A SETTEMBRE

GAZZETTA.IT - LA FASE 2 DELLA ROMA: TRIGORIA E' GIA' PRONTA PER RICOMINCIARE

NUNO CAMPOS: "IN UCRAINA COL NOSTRO GIOCO AVREMMO VINTO FACILMENTE, IN ITALIA BISOGNA CURARE OGNI DETTAGLIO"

CORONAVIRUS: TUTTE LE NOTIZIE DELLA GIORNATA

FLORENZI: "HO RIFIUTATO L'INTER ED ALTRI CLUB ITALIANI. NON SO SE TORNERO' ALLA ROMA"

INSTAGRAM, TOTTI A TONI: "FINCHE' C'E' PALLOTTA NON PENSO RIMETTERO' PIEDE A TRIGORIA"

TUTTOSPORT - ROMA, TAGLIO STIPENDI ANCHE PER I PRIMAVERA: IN CORSO I COLLOQUI INDIVIDUALI

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: CHESTE INFORMAZIONI AL BARÇA PER JUNIOR FIRPO

LR24