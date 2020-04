Roma, taglio stipendi anche per i Primavera: in corso i colloqui individuali

Alla fine, nonostante ci sia voluto qualche giorno per convincere 2-3 elementi della rosa che inizialmente s'erano mostrati perplessi, la squadra, capitanata dai 'sindacalisti' Dzeko, Pellegrini, Kolarov e Fazio, insieme all'allenatore Fonseca e al suo staff, hanno deciso di rinunciare alla mensilità di marzo e spalmare gli stipendi di aprile, maggio e giugno sugli esercizi finanziari successivi. I dirigenti, invece, si priveranno degli emolumenti di marzo. Come riferisce il quotidiano sportivo torinese, il taglio stipendi riguarderà anche la Roma Primavera. Come i giocatori della prima squadra, anche i ragazzi di Alberto De Rossi rinunceranno a parte del proprio stipendio, in percentuale rispetto a quanto guadagnano. Sono già in corso da una settimana i colloqui personali con i giovani giallorossi.

(Tuttosport)