Serie A, niente calcio in estate: ecco perché si ripartirà a settembre

C'è una verità che in questo momento in molti sanno ma nessuno vuole ancora ammettere: il calcio a giugno e a luglio non ripartirà mai. Tra previsioni ottimistiche e presidenti che insistono per la ripresa ad ogni costo, la triste realtà e che il Paese non è ancora pronto al via libera per tutti. E al calcio non saranno autorizzate fughe in avanti. Tutti gli addetti a lavori - o quasi - sanno che prima di settembre non si potrà ricominciare a giocare. Ma non lo dicono, non lo possono dire. E affermano che invece si può riprendere prima, certo comunque non prima che il Governo avrà dato il via libera. Resta solo da stabilire una cosa: quando a settembre si riprenderà, si dovrà finire la stagione 2019/2020 o si ricomincerà direttamente con la successiva? [..]

LEGGI L'ARTICOLO ORIGINALE

(Il Romanista - D. Lo Monaco)