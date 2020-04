La fase 2 della Roma: Trigoria è già pronta per ricominciare

A Trigoria si muovono i primi passi per ripartire. La sperimentazione del protocollo di sicurezza è infatti già partita, all'interno dei locali del Campus Biomedico, a due passi dal centro sportivo Fulvio Bernardini. A Trigoria infatti sono stati sanificati i campi, gli spogliatoi, le camere per dormire, due ristoranti (di cui quello più grande è già modulato tramite divisori e spaziature per separare giocatori, dirigenti e dipendenti), un centro termale e un'area relax (con tanto di zona playstation, biliardo, ping pong e area barbiere). Tutto quello che serve per poter affrontare un mini ritiro di 2-3 settimane. Per quanto riguarda gli allenamenti invece si svolgeranno in gruppetti da 6-7 giocatori, si moduleranno i pasti in modo diverso (niente più pranzo di gruppo, ad esempio, un'abitudine a cui Fonseca teneva molto per fare team building) e il classico spogliatoio non sarà più tale: i giocatori si spoglieranno e si faranno le docce singolarmente, nelle loro camere.

