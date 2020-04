Calciomercato Roma, dalla Spagna: i giallorossi contattano il Barcellona per Junior Firpo

Sembrerebbe essere reale l'interesse della Roma per il terzino sinistro del Barcellona Junior Firpo. Come rivelato dal portale del quotidiano sportivo spagnolo, i giallorossi avrebbero già contattato il club catalano per chiedere informazioni sul classe 1996 domenicano che, prima dello stop del calcio per il Coronavirus, ha trovato poco spazio in campo con Quique Setien in panchina. Tra le diverse ipotesi c'è anche quella di inserire Firpo in un'operazione di mercato con l'Inter per arrivare a Lautaro Martinez, profilo che piace molto ai blaugrana. Tuttavia, prima di lasciar partire il proprio giocatore, il Barcellona vorrebbe assicurarsi un sostituto che avrebbe trovato in Nicolas Tagliafico dell’Ajax. Il difensore argentino sarebbe entusiasta di trasferirsi nel Barca dove ritroverebbe il suo amico Frank de Jong e il capitano della Seleccion Leo Messi.

(mundodeportivo.com)

