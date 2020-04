LIVE - Coronavirus, la Lega Serie A convoca d'urgenza un'assemblea per martedì

Il calcio in tutto il mondo è stato costretto a fermarsi a causa dell'emergenza sanitaria generata dal Covid-19. Nonostante le molte incertezze e la spaccatura sul tema, i vertici del mondo del pallone continuano a ipotizzare scenari per riprendere e portare a termine la stagione. Di seguito tutte le notizie più importanti sul tema.

LIVE

10.30 - Questa mattina la Lega di Serie A ha reso noto di aver deciso di convocare d’urgenza un’assemblea, rigorosamente in conference call, per martedì 21 aprile alle ore 9.00. All'incontro, in cui saranno presenti i vertici della FIGC e i rappresentanti delle rispettive squadre nazionali, si discuterà in merito alla fatturazione e al pagamento della sesta rata dei diritti televisi, attualmente in stand by a causa dell'emergenza sanitaria, sugli scenari di ripresa delle attività sportive e dei relativi protocolli di sicurezza, che nella giornata di oggi saranno presentati al Ministro dello Sport Spadafora e al Ministro della Salite Speranza.