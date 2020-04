La Lega di A trova l'accordo sul taglio stipendi, l'AIC: "Proposta vergognosa". Zaniolo dichiara amore alla Roma: "Non ti lascio". Perez: "I romanisti sono un'altra cosa...". Under: "Sarò un top player"

Giornata interlocutoria fra le varie parti per trovare una soluzione ai problemi che il Coronavirus ha causato anche al mondo del pallone. Se sulle possibili date di ripresa del campionato non si registrano novità di sorta, è invece scontro tra Lega Serie A ed Assocalciatori. I club avrebbero infatti trovato un accordo di massima sul taglio degli stipendi ai calciatori - 2 o 4 mensilità a seconda che il campionato riprenda o meno -, ma il Vicepresidente AIC Umberto Calcagno ha definito la proposta "vergognosa"

Diverse dichiarazioni rilasciate dai tesserati della Roma: da Zaniolo, con il suo amore per i colori giallorossi, a Perez, che ha commentato i suoi primi mesi in Italia, passando per Kluivert ed Under.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - ZANIOLO: "ROMA, SEI TUTTO E NON TI LASCERO'"

IL MESSAGGERO - VICE-DZEKO: PIACE URTADO DEL BOCA

UNDER: "NON SONO UN TOP PLAYER, MA LO DIVENTERO'"

CORONAVIRUS, ENNESIMA INIZIATIVA DELLA ROMA: UOVA DI PASQUA AGLI ABBONATI UNDER 10

PEREZ: "ROMA SCELTA PERFETTA PER ME, I ROMANISTI UN'ALTRA COSA... MODELLI? MI ISPIRO A MESSI E ROBBEN"

A CENA CON: I 5 OSPITI IDEALI DI JUSTIN KLUIVERT