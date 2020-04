Roma-Pedro, è pronta l'offerta: triennale da 3 milioni più bonus

Col calcio giocato fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, la Roma progetta il mercato. Il club giallorosso, come noto, ha messo gli occhi su Pedro, ala classe '87 ora al Chelsea. Lo spagnolo già comunicato al club inglese l'intenzione di non rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2020, ed ha una proposta dell'Al-Sadd allenata da Xavi. La Roma, che aveva tentato di ingaggiarlo già a gennaio su richiesta di Fonseca, gli proporrà un triennale da circa 3 milioni più bonus, stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano.

Capitolo Mario Gotze: Petrachi ha avuto diversi contatti con l’entourage del giocatore, ma finora le pretese economiche sono fuori della portata della Roma.

(corrrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE