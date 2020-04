LIVE - Coronavirus, oggi assemblea di Lega: idea taglio degli stipendi del 10%. Tommasi: "L’obiettivo è finire i campionati sul campo, decidere a tavolino è rischioso". Il Bayern si allena: gruppi di 5 e spogliatoi separati

Non s'arresta la pandemia Coronavirus. Dal punto di vista sportivo, invece, sono due i temi che tengono banco: la ripresa del campionato e il taglio degli stipendi per i tesserati. Di seguito tutti gli aggiornamenti di giornata:

LIVE

12.20 - Agustin Rodriguez, ex portiere del Real Madrid e del Tenerife, ha riferito - secondo quanto riporta il quotidiano - di avere sconfitto il coronavirus, che aveva contratto una ventina di giorni fa. «Fortunatamente sto bene, adesso posso fare tutto, ma all'inizio mi sono sentito male e per alcuni giorni ho temuto il peggio - le parole di Augustin -. E' stata una settimana orribile. Temevo si riproducessero polmonite e influenza, che già quattro anni fa mi avevano colpito». «Ho accusato un disagio generale, con dolori in tutto il corpo, un gran mal di testa e alla schiena. Non riuscivo nemmeno a dormire. Sono rimasto in isolamento in una stanza per 15 giorni. Ho avuto paura, perché avevo difficoltà a respirare. La febbre mi è salita fino a 38 gradi», ha aggiunto l'ex portiere, che ha confessato di avere «perso circa sei chili». Agustin ha sottolineato che adesso «bisogna davvero sostenere la salute pubblica e non solo uscire per applaudire sui balconi».

(Sport)

12.15 - «Come ipotizzare il ritorno dei calciatori nei centri sportivi dei club? Vedremo cosa decideranno le comunità scientifiche e quali saranno i coefficienti di rischio. Il mio auspicio, quando i calciatori ricominceranno ad allenarsi, è che si proceda a 'contagio zero', senza alcun rischio. Poi ci sarà da intervenire su coloro che hanno contratto il virus o sono risultati asintomatici. Chi ha contratto il Covid-19 o è asintomatico dovrà effettuare non solo il tampone, ma test completi per ottenere nuovamente l'idoneità sportiva. Si dovrà accertare la scomparsa della positività perché un conto è essere guariti e un altro è esserlo ma risultare positivi e dunque in grado di trasmettere il virus. E il medico che firma l'idoneità potrà decidere se effettuare esami a sua discrezione per azzerare tutti i rischi. Questo è un aspetto fondamentale, lo sottolinei». Lo spiega il professor Giuseppe Capua, direttore di medicina dello sport dell'ospedale San Camillo di Roma, presidente dell'antidoping Figc e componente della Commissione medica federale, nella quale siede accanto a Walter Ricciardi, membro dell'Esecutivo dell'Oms e consigliere del governo per l'emergenza virus in una intervista al quotidiano sulla ripartenza del mondo del calcio nei tempi del coronavirus. Ipotizzando che dopo tamponi ed esami, tutto sia a posto tra i giocatori. In ritiro però, la squadra dovrà essere blindata. «Se l'obiettivo è chiudere la stagione io dico di sì. La definirei clausura 'attiva', acquisendo la certezza che il ritiro sia una 'clean zone' con la sanificazione sistematica di ogni luogo frequentato dai giocatori. Le trasferte? Si dovrà creare una sorta di tunnel virtuale di sicurezza per le trasferte», aggiunge il professor Capua. Dal punto di vista atletico, i giocatori dovranno affrontare tre partite a settimana, per sei settimane, a temperature alle quali non sono abituati per lungo tempo. «Per il mondo intero questa emergenza è una cosa nuova. Quindi di incognite ce ne sono. Quando torneranno a correre sull'erba avremo certezze assolute, ma in ogni caso lo faranno dopo due settimane di allenamento in ritiro. I giocatori dovranno considerare, se si ripartirà, questi 45 giorni di calcio estivo come un Mondiale, senza avere lo stress del Mondiale, che logora nervi, testa e fisico più del campionato».

(Quotidiano Nazionale)

12.10 - Gli allenamenti al tempo del coronavirus. A chi vuole saper come sarà la vita nella 'fase 2', una volta finita l'era della quarantena, ha dato una risposta stamattina il Bayern Monaco. Il club bavarese è la prima grande società europea ad esser tornata in campo. Poco dopo le 10 i giocatori, come annunciato dal club e riportato con ampio servizio fotografico da Bild, si sono ritrovati al centro sportivo arrivando uno a uno, a distanza di tempo e restando isolati nel garage dell'impianto. I giocatori sono andati in campo in piccoli gruppi, non più di 5, tenendo una distanza di un metro e mezzo. Il protocollo stabilito dal Bayern prevede spogliatoi separati, con un massimo di 2 persone per ogni stanza. Vietate le strette di mano e gli abbracci. Poi, in campo lavoro fisico a distanza di sicurezza, pallone tra i piedi, ma nessun contrasto.

12.05 - Sono iniziati stamani i primi trasferimenti di pazienti Covid-19 al Centro tecnico della Figc di Coverciano a Firenze. I primi ospiti dell'albergo che abitualmente accoglie i calciatori saranno 14 anziani della Rsa 'Il Bobolino' di Firenze: 4 verranno trasferiti stamani, gli altri 10 tra domani e mercoledì. Successivamente le 54 camere disponibili nella struttura accoglieranno gli altri ospiti. I 14 anziani che tra oggi e mercoledì arriveranno dal Bobolino sono tutti asintomatici, ma positivi al Covid-19. Sono totalmente autonomi. Le camere sono in fase di allestimento, sono già stati attivati tutti i servizi. Così il Centro tecnico di Coverciano diventerà un albergo sanitario, che verrà preso in carico dalla Asl Toscana centro. «Ringrazio di cuore il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha messo la struttura a disposizione della sanità toscana a titolo completamente gratuito - dice l'assessore al diritto alla salute e allo sport della Regione Toscana, Stefania Saccardi - Potremo utilizzare le 54 camere come albergo sanitario, sia per i pazienti che vengono dal territorio che per quelli dimessi dall'ospedale».

12.00 - E' tornato a scrivere su Facebook Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, sull'emergenza Coronavirus e l'eventuale ripresa del campionato:

"TACCUINO BIANCOCELESTE

Il tempo e la ragione di Lotito

Si dice che il tempo sia galantuomo. Deve essere per questo che nel mondo del calcio incomincia a farsi strada la convinzione che Claudio Lotito aveva ragione quando si opponeva alla chiusura anticipata del campionato ed ha ancora più ragione oggi quando insiste perché il calcio riprenda in condizioni di sicurezza per la salute dei giocatori, dei tecnici e dei tifosi allo scopo di evitare che l’intero sistema, dalla A alla B ed alle serie minori, subisca un tracollo dalle conseguenze incontrollabili e nefaste.

Inizialmente la posizione del Presidente della Lazio è stata interpretata come un atto di ostilità e di rottura nei confronti della Juventus e dei suoi dirigenti che nei media venivano indicati come i più convinti sostenitori della necessità di annullare il campionato in corso a causa dell’emergenza del coronavirus. Ma da allora ad oggi si sono verificate parecchie novità. La Juventus ed Andrea Agnelli hanno espresso la loro adesione all’idea di tentare di completare il campionato in corso ed il massimo dirigente bianconero ha escluso ogni interesse per un eventuale scudetto a tavolino. E molte altre società, di A e di B, hanno manifestato la loro opposizione ad un cancellazione del campionato che avrebbe comportato una sicura coda di contenziosi giudiziari da parte di chi avrebbe subito danni gravi da una scelta del genere. Tutto risolto, allora? Anche lo scontro tra Juventus e Lazio? In realtà non è proprio così. Perché quegli stessi ambienti che inizialmente avevano voluto dipingere Lotito come un insensibile e irresponsabile preoccupato solo dei propri interessi, hanno difficoltà ad ammettere che il Presidente della Lazio si muoveva con buon senso in nome degli interessi collettivi del mondo del calcio. Ma di questo non c’è da dolersi più di tanto. I pregiudizi sono duri a morire. Anche se poi alla lunga vengono smascherati dai dati della realtà e, per quanto riguarda il calcio, dai risultati. Quelli, ovviamente, conquistati sul campo. Come la Lazio vuole ed a cui legittimamente ambisce. Nella convinzione che vincendo il campionato si vincono anche i pregiudizi, compresi quelli più radicati". 11.55 - «Sto col presidente. Giocheremo solo se e quando sarà davvero possibile, non un giorno prima. Si è giocato anche troppo, prima di interrompere. Ricordo l'atmosfera surreale della partita col Sassuolo, l'ultima. Non aveva senso». Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali sposa la linea del presidente delle rondinelle Massimo Cellino che considera la stagione conclusa e che se faranno ripartire la Serie A ritirerà la squadra. «Qui parliamo di morti, di ospedali, di salute, il pallone è una festa. Io posso anche essere pronto a giocare, ma la gente lo è? Festeggiare per un gol? Arrabbiarsi per una sconfitta? Con quello che sta succedendo? Non scherziamo. La mia famiglia è a Lodi, io vivo a Brescia. Non vedo il mio papà e la mia mamma da due mesi. Il calcio è una cosa, la vita vera un'altra. E lo dice uno per il quale il calcio è tutto, un sogno che si sta avverando». Tonali è favorevole all'idea di organizzare un'amichevole tra Brescia e Atalanta, squadre delle due città più colpite dal Covid-19: «È una grande idea. Con l'incasso da distribuire agli ospedali, a chi ha sofferto. Andrebbe organizzata tutti gli anni, d'estate. Per non dimenticare. Perché quando tutto questo inferno sarà finito, non dovremo dimenticare». Infine una battuta sul possibile taglio allo stipendio: «Ognuno deve fare la sua parte». (Corsera)

11.50 - Venerdì la ripresa del campionato è stata rinviata a data da destinarsi, ma già in giugno la Premier League potrebbe ricominciare. Secondo il tabloid, la lega inglese sta discutendo con il governo e le autorità sanitarie per tornare a giocare nel giro di due mesi. Al termine dell'ultima riunione i 20 club della massima divisione inglese si sono accordati per la ripresa del campionato solo «quando ci saranno tutte le necessarie condizioni di sicurezza». Nei piani della Premier, le ultime 92 partite della stagione verranno giocate a porte chiuse, nel giro massimo di sei settimane. Un tour de force che verrebbe trasmesso non solo dalle televisioni a pagamento ufficiali (Sky e Bt Sport), ma anche da un canale in chiaro, per assicurare il massimo pubblico televisivo possibile.

(Daily Mirror)

11.40 - Damiano Tommasi, presidente dell'Aic, ha parlato all'emittente radiofonica, durante "Radio2 Social Club", dell'emergenza sanitaria:

Come si gestirà la situazione?

"Viviamo in una società in cui l’informazione calcistica e sportiva vive quotidianamente, quindi ora si devono riempire le pagine parlando della speranza di tornare a giocare. Ora tutti i campionati europei si stanno limitando a dire che non si riparte prima di una certa data, anche perché il calcio è a valle di una serie di attività che vanno riprese il prima possibile".

Come sindacato calciatori avete deciso qualcosa per il futuro?

"Come in passato, decidere a tavolino è molto rischioso dal punto di vista dei ricorsi. L’obiettivo è finire i campionati sul campo, è il modo migliore per i verdetti di tutte le categorie. Il rischio reale è di chiudere qui, resta il fatto che nelle categorie come Lega Pro e dilettanti la sofferenza economica c’è anche nei calciatori e nelle società che rischiano di non iscriversi. Perché parecchi patron sono legati alle aziende private. Cerchiamo di salvare il calcio professionistico".

Sei stato il primo a tagliarti lo stipendio con la Roma, prendendo il minimo sindacale dopo una serie di infortuni.

"Sicuramente a livello personale la prospettiva era quella di adesso, di non tornare a giocare. Ho fatto un investimento, ma alla fine ho vinto la sfida tornando in campo. Dopo un doppio infortunio grave è stata una doppia vittoria".

Tra l’altro sei anche stato uno dei primi ad andare a giocare in Cina.

"Tutta questa emergenza l’ho vissuta in maniera particolare, avendo un amico che vede dalla finestra di casa l’ospedale costruito in 10 giorni a Wuhan. Lì gli manca qualche mese per uscirne".

(Rai Radio 2)

10.00 - Il dibattito 'ripartire sì', 'ripartire 'no' e nel caso quando, si concentra sul torneo di calcio principale, che rappresenta un 2% delle società. Ma, è l'allarme che lancia l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, ospite di Radio anch'io sport, "attenzione a trascurare il calcio di base". E' vero che "questo 2% delle squadre d'élite trascina il resto del movimento", ma senza una solida base la piramide rischia di crollare, è il senso del suo intervento. "I sacrifici che stiamo chiedendo ai grandi club ed i soldi risparmiati con il taglio degli stipendi ai giocatori, dovrebbero essere tradotti anche in forme di sostegno del calcio minore - sottolinea Moratti - Sono le piccole società quelle che rischiano di più e in questo momento nemmeno il mondo industriale può sostenerle, essendo esso stesso in difficoltà". Quello del come e quando far ricominciare a giocare "istintivamente non è un tema che si accoglie con piacere. Sono polemiche comprensibili, anche da un punto di vista economico, ma un po' stridono con il dramma che stiamo vivendo. Non so se costituiscano una distrazione o un peso maggiore". Tra le varie proposte c'è l'allargamento della Serie A a 22 squadre. "Non si può ignorare lo sforzo della serie B, ma ne nascerebbe un campionato lunghissimo - è la perplessità espressa da Moratti - che creerebbe problemi alle coppe. Forse è presto per prendere una decisione. E poi bisognerà valutare con estrema attenzione la salute dei giocatori. Non si può pensare di decidere 'pronti, via' ed il giorno dopo ripartire".

"Io credo che Messi sia un sogno niente affatto proibito per l'Inter in questo momento. Forse non lo era neanche prima della disgrazia del coronavirus: è a fine contratto e penso che ci sia certamente uno sforzo della società per cercare di portarlo a Milano. In questa situazione le carte sono state sparigliate, non so se in positivo o in negativo. Naturalmente non bisogna essere esageratamente opportunisti, non si deve spaccare il calcio perché chi può, approfitta della situazione - ha aggiunto - Ma credo che ci sia la possibilità di vedere cose abbastanza strane".

(Rai Radio 1)

8.00 - Oggi andrà in scena una nuova assemblea di Lega in videoconferenza, che presenterò una nuova proposta: la nuova idea dei presidenti di Serie A è quella di intervenire sugli stipendi di marzo e aprile riducendo almeno del 10% lo stipendio stagionale.

(Gasport)

7.55 - Tragedia nel mondo del calcio francese. Bernard Gonzalez, 61 anni, medico sociale dello Stade Reims, club della Ligue 1, si è suicidato dopo aver appreso di essere risultato positivo al coronavirus. Lo ha fatto sapere lo Stade con una nota sul proprio sito. "Siamo distrutti, oggi lo Stade Reims piange il dottor Bernard Gonzalez. Quello del club, ma anche di centinaia di abitanti di Reims di tutte le età. Era qui da 23 anni". Il sindaco della città, Arnaud Robinet, ha poi detto che si è trattato di suicidio, "e ho appreso che ha lasciato una lettera in cui ha spiegato di essere risultato positivo al Covid-19". Una fonte medica ha invece detto che "due giorni fa Bernard era in piena forma".