UNDER: "Non sono un top player, ma lo diventerò"

Arrivato nell'estate del 2017 in giallorosso, Cengiz Under ha attirato l'interesse di squadre tedesche e inglesi, stando alle ultime indiscrezioni delle cronache di calciomercato. L'esterno classe '97, come riportano i media turchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo percorso di crescita: "Non credo di essere un top player, devo lavorare sodo per diventarlo, ma un giorno lo sarò. Sono debole sulle palle alte, dove migliorarmi sotto tutti i punti di vista".

