Coronavirus, ennesima iniziativa della Roma: uova di Pasqua agli abbonati Under 10

Dopo aver supportato gli abbonati over 75 consegnandogli un box contenente generi alimentari e presidi sanitari utili per questo periodo di emergenza, dopo aver messo a disposizione per gli over 60 un call center per aiutarli nell'acquisto di generi alimentari e farmacologici, la Roma ora pensa ai tifosi giallorossi più piccoli. Il club in queste ore sta contattando i genitori dei bambini dai 10 anni in giù che hanno sottoscritto un abbonamento allo Stadio Olimpico per le partite casalinghe ai quali verrà consegnato un pacco di Pasqua dove non può mancare l'uovo di cioccolato.

La @OfficialASRoma che chiama mio figlio di 10 anni, perché vogliono spedire il regalo di Pasqua a tutti i bambini (fino a 10 anni) abbonati ?❤️?❤️?❤️?❤️ #ASRoma — Piero Farenti (@Piero_Farenti) April 6, 2020