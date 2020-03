Roma Cares: iniziata la consegna di cibo e kit sanitario per gli abbonati over 75 (FOTO)

Via all’ennesima iniziativa di Roma Cares durante l’emergenza Covid-19. Sono infatti partite oggi le Apette giallorosse che nelle prossime 24 ore consegneranno agli abbonati over-75 il box contenente generi alimentari e presidi sanitari utili per proteggersi in questo periodo di emergenza.

Le Apette giallorosse sono partite! ? Nelle prossime 24 ore consegneranno agli abbonati over-75 il box di Roma Cares, contenente generi alimentari e presidi sanitari utili per proteggersi in questo periodo di emergenza per il #COVID19 pic.twitter.com/LMxmuDOoSc — AS Roma (@OfficialASRoma) March 27, 2020