As Roma, parte il progetto "Assieme": un call center a disposizione degli abbonati over 60 per aiutarli nell'acquisto di generi alimentari e farmacologici

Da ormai qualche giorno la Roma, per combattere l'emergenza Coronavirus, distribuisce cibo e medicine agli abbonati over 75; il club capitolino, oltre a quest'iniziativa, si dimostra ancora una volta in prima linea inaugurando il progetto "Assieme": un call center giallorosso che sarà a disposizione degli abbonati over60 per aiutarli nell'acquisto di generi alimentari e farmacologici

ASSIEME è il progetto dell’#ASRoma volto a esprimere vicinanza e sostegno nei confronti dei tifosi in questo periodo di emergenza per il #COVID19. Il call center giallorosso sarà a disposizione degli abbonati over60 per aiutarli nell'acquisto di generi alimentari e farmacologici — AS Roma (@OfficialASRoma) April 2, 2020