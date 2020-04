Vice Dzeko, piace Hurtado del Boca

La Roma cerca di guardare oltre il momento di emergenza e, in ottica mercato, pensa a un vice Dzeko per la prossima stagione o comunque ad un attaccante giovane da poter affiancare al bosniaco. In questi giorni di pausa forzata dal lavoro sul campo infatti Fonseca sta visionando diversi video di possibili profili che potrebbero fare al caso della Roma. Nella posizione di ala/trequartista la preferenza è per Tete dello Shakhtar. Come centravanti invece un profilo analizzato con interesse è quello di Hurtado: 20enne venezuelano del Boca Juniors che la scorsa estate era stato ad un passo dai due club genovesi che pur avendo trovato l'intesa con il Gimnasia La Plata (con tanto di comunicato ufficiale) non erano poi riusciti a portare il ragazzo in Italia. Il Boca lo ha pagato 6 milioni, ora ne vale almeno il doppio. Ma è questo il tipo di profilo che la Roma segue come vice Dzeko.

(Il Messaggero)