Friedkin propone l'acquisto del 51% della Roma, Pallotta dice 'no'. Spadafora: "Stiamo lavorando a un piano per ripartire a maggio". Cetin: "Ma la priorità è la salute di tifosi e giocatori"

Si continua a discutere sulle date di ripresa degli allenamenti e del campionato interrotti per l'emergenza coronavirus. Il ministro Spadafora ha ammesso che si sta lavorando a un piano straordinario per far ripartire lo sport a maggio. Ma la priorità resta comunque la salute di tifosi e giocatori, come ha ribadito in un'intervista ai media turchi Mert Cetin dove ha raccontato la sua quarantena tra allenamenti, serie tv e libri.

In attesa di capire come si evolverà la trattativa per il passaggio di proprietà della Roma ora in stand-by per la pandemia Covid-19 (Friedkin aveva proposto l'acquisto del 51% del club a cui Pallotta ha risposto con un secco no), in casa giallorossa si stanno pianificando le possibili mosse da fare nel prossimo mercato estivo. Riaffiora l'ipotesi Lovren nel caso non si riuscisse a riscattare Smalling, proseguono i contatti con i rappresentanti di Carlos Augusto e rimane la possibilità di esercitare il diritto di recompra su Frattesi il quale non nasconde il desiderio di tornare in giallorosso: "E vincere un trofeo". Come appreso dalla redazione de LaRoma24.it, proposti a Petrachi anche i nomi di Bernard, Gavioli e Capixaba.

Per quanto riguarda il nuovo Stadio della Roma è tutto pronto: si aspetta solo la fine dell’emergenza sanitaria e che venga completata la cessione di Eurnova a Vitek. Tutto è rimandato a dopo Pasqua.

I LINK DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT – SOGNO PEDRO. LA ROMA INIZIA IL SECONDO ROUND, MA C’È LA CONCORRENZA ARABA

FRATTESI: "SE NASCI ROMANO E ROMANISTA, SOGNI DI TORNARE"

IL ROMANISTA – STADIO DOPO PASQUA

LIVE – CORONAVIRUS, SPADAFORA INCONTRA LE FEDERAZIONI SPORTIVE. STOP AL CAMPIONATO BELGA: VALE LA CLASSIFICA ATTUALE. ZANETTI: "PENSARE ALLA RIPRESA È ORA MOLTO DIFFICILE". OVERMARS (DS AJAX): "UEFA COME TRUMP: PENSANO SOLO AI SOLDI"

CETIN: "ALLA ROMA NESSUN TAMPONE PERCHÉ NON C’ERANO SINTOMI. TORNARE A GIOCARE? PRIMA CONTA LA SALUTE DI TIFOSI E CALCIATORI"

CORONAVIRUS, SPADAFORA: "LAVORIAMO A UN PIANO STRAORDINARIO PER FAR RIPARTIRE LO SPORT A MAGGIO"

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI COSTANTI CON I RAPPRESENTANTI DI CARLOS AUGUSTO. IL CORINTHIANS VUOLE 5 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA, ALLA RICERCA DEL DOPO KOLAROV: IDEA DAVID RUIZ MONTERO

CESSIONE AS ROMA, FRIEDKIN PROPONE IL 51% DEL CLUB: NO DI PALLOTTA. LA TRATTATIVA È ANCORA VIVA

CALCIOMERCATO ROMA, NON SOLO PEPE: AI GIALLOROSSI PROPOSTI ANCHE BERNARD, GAVIOLI E CAPIXABA