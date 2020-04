Calciomercato Roma, non solo Pepê: ai giallorossi proposti anche Bernard, Gavioli e Capixaba

ESCLUSIVA LR24.IT - Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, oltre a Pepê del Gremio su quale Ajax e Bayer Leverkusen, al momento sono in vantaggio, alla Roma sono stati proposti anche altri giocatori verdeoro: l'ex Shakthar Bernard, ora in forza all'Everton, il centrale di difesa 2001 Isaque Gavioli dell'Atletico-MG e il laterale sinistro ventiduenne Juninho Capixaba ora al Bahia ma di proprietà sempre del Gremio. Il mercato è ancora lontano, ma giallorossi starebbero valutando con attenzione le varie ipotesi.

Paolo Rocchetti