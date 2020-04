Frattesi: "Se nasci romano e romanista, sogni di tornare"

CORSPORT - Davide Frattesi, giocatore di proprietà del Sassuolo oggi in prestito all'Empoli in Serie B, ha rilasciato questa mattina un'intervista al quotidiano sportivo. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili della Roma e su cui i giallorossi hanno la possibilità di far valere la recompra entro giugno, ha parlato molto della propria esperienza nella Capitale, sperando un giorno di poter tornare a vestire la maglia della Roma. Queste le sue parole.

Che ricordi ha delle giovanili?

«Trigoria è casa mia. In Primavera ho vinto Supercoppa e Coppa Italia, sfiorando lo scudetto insieme a Luca Pellegrini, Tumminello, Marchizza e altri. Alberto De Rossi è stato un secondo padre per noi. Non perdeva mai la pazienza».

Il suo idolo?

«Ogni bambino romanista cresce col mito di Totti, ma da centrocampista dico Daniele De Rossi. Allenarmi insieme a lui è stato pazzesco. Per la mia maturazione sono stati importanti anche Paolo Cannavaro, Magnanelli, Matri e Marchisio».

Quando guarda le stelle cosa sogna?

«Segnare almeno 8 gol quest’anno. E vincere un trofeo con la maglia della Roma».