LIVE - Coronavirus, tutti guariti al Valencia. La Liga invia protocollo per la ripresa degli allenamenti. Overmars (ds Ajax): "Uefa come Trump: pensano solo ai soldi"

Prolungata fino al 13 aprile la limitazione degli spostamenti, il campionato progetta modi e tempi per ripartire. Pare che saranno i tornei nazionali ad avere la precedenza sulle coppe europee che di conseguenza potrebbero slittare all'estate. Qui tutti gli aggiornamenti della giornata dal mondo dello sport:

11.55 - Effetti collaterali - minimi, ma pur sempre indesiderati - dello stop per l'emergenza coronavirus: Son Heung-min, l'attaccante sudcoreano del Tottenham, sara' costretto per un mese a sottoporsi all'addestramento militare in un campo di marines, per adempiere al suo obbligo di servizio militare. In Corea del Sud, tutti gli uomini ricadono in quest'obbligo di leva, per il periodo di due anni, al fine di formare una forza militare di 600 mila soldati pronta a fronteggiare il pericolo di una guerra con la Corea del Nord. Son aveva ottenuto l'esenzione dopo la vittoria della medaglia d'oro ai Giochi Asiatici, disputati in Indonesia nel 2018; ora lo stop della Premier lo ha spinto a tornare a casa, dopo che una frattura al braccio lo aveva gia' costretto ad interrompere l'allenamento da meta' febbraio. I media coreani riferiscono ora che Son non potrà più sottrarsi alla sua leva: dal 20 aprile fara' addestramento in una base sull'isola di Jeju.

11.30 - Era stata la squadra più colpita dal coronavirus in Liga ma dopo alcune difficili settimane torna il sereno al Valencia. A quanto riporta il quotidiano spagnolo 'Marca' il tampone di controllo effettuato sui dieci membri della squadra, tra giocatori e staff, ha dato esito negativo confermando che i contagiati sono tutti guariti. Il Valencia in un primo momento aveva reso noti i nomi dei primi giocatori positivi, ovvero Mangala, Garay e Gayá, ma ha poi deciso di rispettare la privacy dei propri tesserati limitandosi a dire, dopo i successivi casi, che circa il 35% dei suoi tesserati erano stati contagiati.

11.15 - La Liga ha inviato alle proprie società un protocollo da seguire per tornare ad allenarsi. Lo rende noto 'Radio Cope' aggiungendo che il protocollo comprende 3 fasi, lavoro singolo, gruppi ridotti e infine a ranghi completi. Previsto un test per il Covid-19 ai giocatori e allo staff 72 ore prima di tornare a lavorare nei rispettivi centri sportivi. Ci saranno almeno 15 giorni di allenamento prima di tornare a giocare in campionato.

11.00 - Duro affondo del direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, che di fronte all'annuncio della Federcalcio olandese, Knvb, che ha espresso la volontà di provare a chiudere il campionato entro il 3 agosto, secondo le indicazioni scaturite nell'incontro tra le federazioni e l'Uefa, ha tuonato contro la Federcalcio del suo paese e l'Uefa paragonandole al presidente Usa, Donald Trump. L'ex centrocampista tra gli altri di Ajax, Arsenal e Barcellona dalle colonne del quotidiano olandese 'De Telegraaf' si rammarica di come mentre "più di 100 persone muoiono ogni giorno a causa del coronavirus nei Paesi Bassi'' qui si tratti solo di "una questione di soldi e non di salute delle persone". Secondo Overmars Knvb e Uefa sono come il presidente degli Stati Uniti "che la scorsa settimana ha affermato che l'economia era più importante del coronavirus. In Olanda -conclude- non dipendiamo tanto dalle entrate legate ai diritti televisivi quanto in Spagna, Inghilterra, Italia o Germania. Penso che l'Uefa abbia fatto pressioni per incoraggiare le federazioni a giocare ad ogni costo. Il campionato è morto, la vita è più importante".