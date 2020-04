Coronavirus, Conte: "Misure prorogate fino al 13 aprile. Sospesi gli allenamenti degli atleti"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video messaggio da Palazzo Chigi ha annunciato la firma di un nuovo dpcm che proroga al 13 aprile le misure di contenimento del coronavirus. Il nuovo decreto prevede anche la sospensione degli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti. Nella bozza del testo si legge che non solo sono "sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati" ma anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo".

Queste le parole del Premier: «Dobbiamo perseguire la tutela della Salute. L’unica novità introdotta nel decreto, che ripropone il medesimo regime vigente, riguarda le sedute di allenamento. Saranno sospese. Non sono più consentite sedute collettive, ma ovviamente gli atleti potranno allenarsi in forma individuale».