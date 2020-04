Coronavirus, Spadafora: "Lavoriamo a un piano straordinario per far ripartire lo sport a maggio"

"Stiamo lavorando ad un piano importante, che guarda alle esigenze del momento, e uno straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall'emergenza coronavirus e poter pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie". Lo ha detto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora in un video su facebook, stilando le priorità per poter ripartire nel mese di maggio. Il ministro dello sport ha anche annunciato che domani incontrerà in videoconferenza i presidenti di 5 grandi federazioni sportive ("intendendo per grandi quelle per numeri economici, di tesserati e di associazioni ed enti affiliati") per questo piano straordinario, e che domani riceverà dal Coni "i suggerimenti provenienti da tutto il mondo sportivo per capire bene quale è stato l'impatto dell' emergenza sanitaria e che cosa possiamo fare come governo per aiutare questo mondo".