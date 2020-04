Stadio dopo Pasqua

Tutto è rinviato a dopo Pasqua, anche per le sorti del nuovo stadio della Roma. I tecnici del Comune con quelli dei proponenti, guidati come sempre dal vicepresidente giallorosso Mauro Baldissoni, hanno terminato il lavoro di stesura della Convenzione Urbanistica, al punto che gli incontri (da remoto) sono sempre meno frequenti. Accordo sostanzialmente raggiunto, che comporterà un esborso aggiuntivo per i privati di circa 20 milioni di oneri aggiuntivi. Tutto fatto anche per la Variante al Piano Regolatore Generale, ormai sulla scrivania della sindaca e dell'assessore Luca Montuori da almeno un paio di mesi. Si aspetta però, oltre alla fine dell'emergenza sanitaria in corso, che venga completata la cessione di Eurnova all'imprenditore ceco Radovan Vitek.

(Il Romanista)