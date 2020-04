In vista della prossima sessione di mercato, la Roma si guarda intorno per quel che riguarda il ruolo di terzino sinistro, dato che che Kolarov si avvia verso i 35 anni. Come scrive il portale di calciomercato, l'idea del club giallorosso per il futuro si chiama David Ruiz Montero, esterno sinistro classe 2003 di proprietà del Valencia che può giocare sia terzino che esterno alto. Nella scorsa stagione ha messo a segno 11 gol nella formazione Under 19.

