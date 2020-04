Fonseca: "E' importante finire la stagione anche in estate". E Pellegrini assicura: "Con la Roma per continuare a crescere"

Non s'arresta la pandemia, mentre nel mondo del calcio tiene banco l'ipotesi di tagliare gli stipendi di giocatori e staff. Della possibile ripresa del campionato, una volta terminata l'emergenza Coronavirus, ha parlato il centrocampista Lorenzo Pellegrini: "Noi giocatori dobbiamo essere disposti a ricominciare quando le cose saranno rimesse in sicurezza". E sul futuro: "Credo che io e la Roma possiamo continuare a crescere insieme per toglierci delle soddisfazioni". Al numero 7 fa eco il tecnico Paulo Fonseca: "E' importante finire la stagione anche in estate. Taglio stipendi? A Roma siamo disposti a farlo, allenatore e giocatori".

Capitolo mercato: Kovalenko, Marcos Antonio e Tete dello Shakhtar nel mirino dei giallorossi, mentre Karsdorp, assicurano in Olanda, piace al Napoli.

