"Romanismo in quarantena", la piccola Gioia vince 'I campioni che hanno fatto grande l'AS Roma'. Il messaggio di Riccardi: "Spero vi aiuti a passare questi giorni e a conoscere le gesta di queste 31 leggende"

"Romanismo in quarantena" è il contest lanciato dalla redazione de LAROMA24.IT per tenerci compagnia e sentirci "uniti anche se non ci conosciamo", in questi giorni in cui siamo travolti dalle notizie che ci giungono riguardo l'emergenza coronavirus. Molte le foto, i video e i racconti della vostra quarantena 'romanista' che ci avete inviato. Stavolta ad aggiudicarsi il premio in palio, 'I campioni che hanno fatto grande l'As Roma', è stata la dolcissima Gioia con l'aiuto di suo papà Manuel, che potrà così trascorrere un po' della sua quarantena raccontando alla bimba le gesta di 31 leggende giallorosse.

Anche Tiziano Riccardi, l'autore del libro, ha voluto mandare un messaggio alla piccola Vittoria e a papà Manuel: "Avete vinto questo libro, 'I campioni che hanno fatto grande l'As Roma'. Racconta dei 31 giocatori della All of Fame della Roma. Non posso dire se è bello è brutto perchè l'ho scritto io ma sicuramente posso dire che è lungo, quindi in questi giorni di quarantena in cui staremo a casa sicuramente vi può aiutare a passare un po'di tempo e a conoscere un po'meglio la storia della Roma attraverso le gesta di questi 31 famers. Vi mando un abbraccio, restiamo a casa e sempre forza Roma!".