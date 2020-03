"Romanismo in quarantena": riparte il contest de LAROMA24. Inviateci le vostre testimonianze romaniste, stavolta in palio la biografia di Totti

Appena 4 giorni fa, imprigionati nel lockdown per respingere l'avanzata del virus che affligge buona parte del mondo, abbiamo lanciato un contest che permettesse, almeno virtualmente, di accorciare le distanze ora necessarie. E sentirci uniti "anche se non ci conosciamo", come sa bene chi segue questi colori. E alla richiesta di testimonianze dalla vostra quarantena, la risposta è stata incredibile, finendo per premiare il piccolo Mattia che dal divano di casa ha fatto partire l'inno della sua, la nostra, squadra del cuore. A lui, e alla sua famiglia, abbiamo inviato il libro di Sandro Bonvissuto, "La gioia fa parecchio rumore".

Altro giro, altra corsa: ripartiamo con un nuovo concorso che stavolta mette in palio una delle "bibbie" della storia recente romanista, la biografia di Totti ("Un Capitano"), scritta da e con Paolo Condò. Un libro imperdibile, inevitabilmente consigliato anche nel nostro 'Manuale per la quarantena romanista', pieno di aneddoti e che racconta, dagli occhi e dal cuore di chi l'ha condotta per oltre vent'anni, l'ultimo tratto dell'epopea romanista.

La richiesta è sempre la stessa: mandateci le vostre testimonianze, con foto, video o quant'altro preferiate, di questi giorni particolari.

Ma sempre con la Roma. In fondo al cuor...