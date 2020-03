"Romanismo in quarantena": il piccolo Mattia con 'Roma, Roma, Roma' vince 'La gioia fa parecchio rumore' (VIDEO)

Per tenerci compagnia e sentirci "uniti anche se non ci conosciamo", in questi giorni stravolti dal Coronavirus, LAROMA24.IT ha lanciato un contest a sfondo giallorosso per avvicinarsi ai propri lettori. Tra foto, video e testimonianze di ogni genere guidati dall'amore per i nostri colori, a vincere il primo regalo, lo splendido libro di Sandro Bonvissuto, "La gioia fa parecchio rumore", è il piccolo Mattia e il suo grido fieramente romanista mentre impara, rigorosamente a squarciagola, 'Roma, Roma, Roma'.

La gioia d'essere romanisti fa davvero rumore. Sempre. Buona visione e Forza Roma!