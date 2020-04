Attualmente in prestito al Feyenoord, sembra in bilico il futuro di Rick Karsdorp. Il club olandese, vista la crisi che imperversa, si interroga se riscattare il giocatore. Il suo futuro però potrebbe essere ancora in Italia, dato che è finito nel mirino del Napoli, che sta cercando un terzino destro per rinforzare la propria linea difensiva. Tutto dipenderà in primis da cosa faranno gli olandesi, ma i partenopei restano in attesa dello sviluppo della situazione.

