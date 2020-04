FONSECA: "In questo periodo faccio sport e rivedo partite. Pellegrini può fare il capitano, Zaniolo recupera bene. Taglio stipendi? Siamo pronti ad aiutare il club"

SKY SPORT - Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare parlando di questa emergenza e di come la sta affrontando il club. Le sue parole:

Come passa il suo tempo a casa?

"Non è facile, sto con mio figlio e mia moglie. Faccio sport, vedo partite e giocatori. Abbiamo tempo per tutti"

La Roma ha fatto molte iniziative benefiche...

"Sono orgoglioso delle iniziative del club, sappiamo che la Roma è famosa in tutto il mondo per il legame con tifosi e città, ora più che mai. Mi piace l'iniziative di Roma Cares, il club è stato operativo con gli ospedali e le strutture in difficoltà. Abbiamo comprato migliaia di mascherine, materiale sanitario e alimentare. Sono orgoglioso"

Totti ieri l'ha definita un grande allenatore, cosa ne pensa?

"Sono contento per le sue parole, lui è una leggenda e avere questo riconoscimento è importante"

Pellegrini può essere il futuro capitano?

"Ha tutte le condizioni per essere il capitano della Roma"

Come fa in questo momento, ad avere un dialogo con i giocatori?

"Hanno un lavoro individuale da fare, sono costantemente sotto controllo: dal peso all'alimentazione"

Come sta Zaniolo?

"Sta molto bene, il suo recupero è positivo, così come le indicazioni che mi danno i medici"

Come ci si mantiene in forma in questo periodo?

"Dobbiamo pensare a diverse cose: quando rinizieremo il campionato e quando ricomincerà la prossima stagione. Credo però che in poco tempo saremo pronti, i giocatori non si sono fermati, stanno lavorando, ci vuole qualche settimana"

Crede che si possa finire la stagione?

"Difficile dirlo, penso che in questo momento la salute di tutti è più importante, dobbiamo capire quando tutti siamo in condizione di tornare"

Anche in estate?

"Si, penso che se siamo in condizione di farlo è importante finirlo anche in estate"

Cosa ne pensa dell' ipotesi di una sede neutra per le coppe europee?

"Penso che in questo momento la priorità è finire il campionato. Le coppe hanno molte partite, l'importante è trovare la miglior condizione possibile"

Cosa ne pensa della riduzione degli ingaggi?

"Dobbiamo essere pronti ad aiutare il club. A Roma siamo disposti a fare questo, allenatore e giocatori. È un momento troppo difficile, noi siamo pronti"