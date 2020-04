LIVE - Coronavirus, Tommasi: "La Lega vuole solo sospendere gli stipendi...". Rummenigge: "Club tedeschi d'accordo a portare a termine la stagione anche dopo il 30 giugno". Coverciano mette 54 camere a disposizione dei pazienti

L'emergenza Coronavirus continua a tenere con il fiato sospeso l'Italia intera e non solo. Dal punto di vista sportivo tengono banco i temi della ripresa dei campionati e del taglio degli stipendi per i tesserati dei club. Di seguito tutti gli aggiornamenti live in proposito:

LIVE

15.40 - Arrivano altre dichiarazioni di Damiano Tommasi, rilasciate stavolta all'emittente radiofonica. Eccone uno stralcio: "Siamo stati interpellati due volte dalla Lega, non so quale sia l’oggetto da contendersi. Abbiamo cercato intesa che non escludo possa esserci nei prossimi giorni. Abbiamo parlato di norme legate all’accordo collettivo, spostando termini, al quale abbiamo aderito. Vogliamo capire qual è l’idea della Lega che dice soltanto di sospendere gli stipendi".

"In questo momento fare polemiche è fuori luogo - prosegue Tommasi -, visto il momento. Sospensione e cancellazione sono due cose diverse, oggi non c’è nessuno stipendio da sospendere, ci sarà tempo e modo per prendere un accordo a seconda di come va il campionato. Accordo Juventus? Ne eravamo a conoscenza, è stato un accordo che ha trovato l’intesa tra tutti i tesserati, quindi non può far altro che piacere, anche alla Lega".

(radio punto nuovo)

15.20 - Coverciano a disposizione dei pazienti contagiati da Coronavirus. Questa la novità: il centro sportivo ospiterà soggetti clinicamente guariti ma ancora positivi al tampone, impossibilitati dunque a tornare nelle proprie case. L'iniziativa è chiaramente volta ad alleggerire il carico degli ospedali. A disposizione dei pazienti ben 54 camere.

(sky sport)

13.17 - Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva in cui esprime le sue opinioni sull'emergenza del momento. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"[...] Il calciatore è visto come quello che guadagna troppo e quindi è un messaggio molto popolare. Il taglio degli stipendi, unito all’esigenza di gestire la crisi economica, diventa quindi un tema fin troppo facile, condito da molta demagogia. È chiaro che i calciatori faranno la loro parte e dobbiamo capire cosa faranno gli altri, dalle Leghe alla FIGC, fino a UEFA e FIFA, perché abbiamo detto che non ci sono solo calciatori di fascia alta ma esistono anche i calciatori di Lega Pro, i dilettanti, il calcio femminile e si rischia che questa parte scompaia. Ora la parte del vertice deve pensare alla base della piramide".

(canale italia)

10.30 - Importanti dichiarazioni di Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, rilasciate al quotidiano spagnolo: "La Uefa ha criticato la Lega belga, e secondo me in modo giustificato, per aver dichiarato già conclusa la stagione. In Germania siamo tutti d’accordo: tutti i 36 club hanno deciso di portare a termine la stagione, anche a costo di andare oltre il 30 giugno. La Uefa ha avuto la sensibilità di dare priorità ai campionati rispetto a Champions ed Europei".

9.28 - Una storia che ha dell'incredibile quella che ha coinvolto 15 tifosi colombiani dell'Independiente: si erano recati in Argentina per assistere, lo scorso 11 marzo, al match di Libertadores della loro squadra contro il Boca Juniors, ma sono ancora bloccati a Buenos Aires. Tutto ciò a causa delle restrizioni alla libertà di movimento determinata dalla pandemia del Covid-19, e dalla conseguente chiusura delle frontiere da parte di vari paesi. I quindici hanno tentato di tornare a casa passando dalla frontiera fra Argentina e Bolivia, lo scorso 17 marzo dopo aver viaggiato via terra da Baires, ma le forze dell'ordine boliviane li hanno bloccati. Così la polizia argentina li ha messi in isolamento in una scuola di La Quiaca, nella provincia di Jujuy, dove sono rimasti per due settimane.

Due giorni fa sono stati riportati a Buenos Aires, a bordo di un autobus, e sono stati messi in stato di fermo per aver violato, viaggiando, le regole della quarantena. Dopo una giornata trascorsa in strada, sorvegliati a vista della polizia, hanno ricevuto assistenza medica e poi portati in un albergo, dove si trovano in attesa di aiuto da parte dell'ambasciata della Colombia in Argentina. Intanto l'odissea di questi tifosi dell'Independiente di Medellin continua.

(ansa)

9.10 - La Uefa ha stabilito il 3 agosto come deadline per le varie federazioni per comunicare e partecipanti alle competizioni europee. Lo riporta il quotidiano sportivo.

(corsport)