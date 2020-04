La Roma, in vista della prossima stagione, guarda in casa Shakhtar Donetsk, una realtà che Paulo Fonseca conosce bene. I giallorossi infatti avrebbero messo nel mirino ben tre giocatori della compagine ucraina: il centrocampista ventiquattrenne Kovalenko, 24 anni nazionale ucraino e col contratto in scadenza a giugno, la giovane promessa brasiliana Marcos Antonio, 19enne che costa 5 milioni, e l'esterno destro classe 2000 Tete, il cui prezzo si aggira già intorno ai 17 milioni.

(gazzetta.it)

