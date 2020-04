Braccio di ferro Governo-FIGC, Kluivert e Pastore: "Vogliamo tornare ad allenarci". Florenzi: "Ora non tornerei". Schick verso la permanenza al Lipsia

Mentre il braccio di ferro in merito alla ripresa del campionato di Serie A tra Governo e Federcalcio continua, nella giornata odierna Florenzi, Pastore e Kluivert hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Se il terzino in prestito al Valencia ha lasciato intendere di non sapere cosa sarà del suo futuro, spiegando come al momento pensi solo a godersi la sua esperienza in Spagna, Il trequartista argentino ha trattato l'argomento del ritorno agli allenamenti. Kluivert, poi , ha raccontato la voglia di crescere in giallorosso.

Ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club anche Maurizio Fanchini, preparatore giallorosso, che ha spiegato come a suo parere ci siano tutti i presupposti per riprendere gli allenamenti.

Novità anche sul fronte mercato: se il riscatto di Schick da parte del Lipsia si fa più probabile, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League del Rennes fa scattare il rinnovo del prestito di Nzonzi per un altro anno.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - PALLOTTA TIENE APERTO L'AFFARE CON FRIEDKIN

IL MESSAGGERO - FONSECA CHIUDE IL PARCO: "È PIÙ SICURA TRIGORIA"

LA REPUBBLICA - GIOCARE LE COPPE SENZA CAMPIONATI: LA SVOLTA UEFA E' GIA' SUPERLEGA

CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI. SPADAFORA: "FIGC ACCETTI IL PROTOCOLLO O LA STAGIONE FINIRA'" - DAL PINO: "CI ATTERREMO ALLE DECISIONI DEL GOVERNO" - IN FRANCIA CHIUDE LA LIGUE 1: PSG CAMPIONE

CALCIOMERCATO ROMA: LIPSIA PRONTO ALLA CONFERMA DI SCHICK

INSTAGRAM, TOTTI IN DIRETTA CON BONOLIS: "RITORNO SENZA PALLOTTA? MAI DIRE MAI... AVREI VOLUTO BARELLA ALLA ROMA"

ROMA, IL PREPARATORE FANCHINI: "POSSIAMO RIPRENDERE A LAVORARE IN SICUREZZA"

PASTORE: "RISPETTIAMO LE REGOLE, POSSIAMO TORNARE AD ALLENARCI A TRIGORIA. ASSURDO ASPETTARE DUE SETTIMANE"

FLORENZI: "ROMA MI MANCA MA ADESSO NON TORNEREI"

CALCIOMERCATO ROMA, NZONZI RESTA UN'ALTRA STAGIONE AL RENNES: DECISIVA LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS

KLUIVERT: "ALLA ROMA PER CRESCERE, CON FONSECA FAREMO GRANDI COSE"

LR24