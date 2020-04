Calciomercato Roma, Nzonzi resta un'altra stagione al Rennes: decisiva la qualificazione in Champions

Steven Nzonzi resterà al Rennes per un'altra stagione. In seguito alla decisione della LFP di sospendere la Ligue 1 e di decretare la classifica finale, il club francese ha chiuso la stagione al terzo posto, qualificandosi così ai preliminari di Champions. Scatta in automatico l'opzione per il prolungamento del prestito del centrocampista, presente nell'accordo tra Roma e Rennes.

Nei giorni scorsi era stato il tecnico del Rennes, Julien Stephan, a rivelare l'esistenza di questa clausola. Ora, con il pass per la Champions già conquistato, Nzonzi potrà restare in patria fino al giugno 2021.