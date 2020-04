LIVE - Coronavirus, Spadafora: "Se la Figc non accetta protocollo, dovremo decretare la fine del campionato". Rakitic: "Voglio giocare anche senza essere sicuro al 100%". Premier League verso la ripresa del campionato dall'8 giugno

Continua la diatriba tra Lega di Serie A e Governo in merito alla ripresa degli allenamenti e, di conseguenza, del campionato. Lo scontro si è acuito nelle ultime ore con alcune società che hanno chiesto di riprendere le sedute anche in forma individuale ma all'interno dei centri sportivi già dal 4 maggio. Queste tutte le notizie del giorno in costante aggiornamento:

12.20 - Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, i vertici della Premier League avrebbero inviato alle squadre partecipanti al massimo campionato inglese un protocollo in vista della ripresa delle partite, che dovrebbe esser stata fissata all'8 giugno. Ogni incontro si terrà rigorosamente a porte chiuse e, in aggiunta, si specifica che il termine per la ripresa degli allenamenti è fissato per metà maggio. In attesa di avere conferme da parte del Governo, che dovrebbero arrivare entro il 7 maggio, i giocatori si preparano a esser sottoposti ai test necessari per riprendere le attività sportive e tornare in campo a piccoli gruppi.

(The Sun)

12.20 - "I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 100. Di questi, 16 pazienti necessitano di supporto respiratorio", si legge nel bollettino odierno diramato dall'Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 381", conclude.

11.00 - "In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato per la ripresa degli allenamenti. Se verra' trovata una sintesi tra il Comitato e la Figc gli allenamenti potranno riprendere e questo avra' una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del campionato. Viceversa sara' il governo a decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato anche creando, nei limiti del possibile, le condizioni affinche' il mondo del calcio paghi meno danni possibile". Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto nel corso del programma 'Mi manda Raitre'. "In questo secondo caso ci assumeremmo noi le responsabilita' della decisione".

Un appello alla Lega di serie A per "porre fine alle polemiche": lo lancia il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che e' tornato sulle polemiche per la rirpesa degli allenamenti del calcio. "Siamo al punto -ha detto il ministro - che bisogna lanciare un appello alla lega di Serie A per finire qui con le polemiche e gli scontri. Il calcio deve essere simbolo di leggerezza, passione, di gioco e debba dividerci solo per il tifo".

10.45 - "All'inizio ero incerto sul da farsi, ricordo tutti i dubbi che avevo in occasione della trasferta di Champions League a Napoli. Invece adesso voglio giocare, il calcio muove tanti soldi ed è una parte importante nella vita di molte persone. Tornando in campo faremmo divertire la gente a casa, che così potrebbe distrarsi un po'". Il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, chiede di poter tornare di nuovo in campo. "Bisogna rispettare le norme sanitarie, ma è impossibile garantirci una sicurezza al 100% -prosegue il 32enne croato a 'Marca'- C'è un rischio per i calciatori e per tutti gli altri lavoratori, come ad esempio i commessi dei supermercati. Loro corrono questo rischio e anch'io voglio assumermelo. Abbiamo un debito verso la società, e penso sia arrivata l'ora di restituire quello che ci dà. Noi calciatori conduciamo una vita agiata anche grazie ai tifosi che per vederci pagano gli abbonamenti allo stadio e alle tv, sono sicuro che loro saranno d'accordo con me".